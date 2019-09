Probabili formazioni Lecce-Roma: Pellegrini in dubbio, gioca Kluivert

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ROMA – Si gioca allo stadio “Via del Mare” Lecce-Roma. I padroni di casa sono galvanizzati dalla vittoria di Ferrara, nello scontro diretto contro la Spal. Liverani ha qualche problema con gli infortuni. Sono in dubbio Lapadula e Farias, probabile conferma per Babacar al fianco di Falco. La squadra di Fonseca ha conosciuto la prima sconfitta in campionato contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale. Il tecnico portoghese deve fare i conti con il leggero infortunio di Lorenzo Pellegrini, che proverà a recuperare fino all’ultimo. Possibile riposo per Fazio, davanti torna Kluivert. Le probabili scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ROMA

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini (Zaniolo), Kluivert; Dzeko.