Probabili formazioni Milan-Fiorentina: conferme per i due allenatori, tocca ancora a Leao

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA – Va in scena a San Siro una partita molto importante della sesta giornata di Serie A. Milan e Fiorentina si sfidano nel posticipo della domenica. I rossoneri arrivano da un momento nerissimo, sconfitta anche a Torino in rimonta. Giampaolo ha le ultime partite per convincere la dirigenza, si sentono già i primi scricchiolii della panchina. Dall’altra parte una Fiorentina sulle ali dell’entusiasmo. Dopo i pareggi contro Juventus e Atalanta, in cui i viola potevano ottenere di più, è arrivata la prima vittoria dell’era Montella contro la Sampdoria. Giampaolo dà fiducia alla squadra che ha perso contro il Torino, Montella conferma l’undici che ha battuto la Samp. Le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Germ.Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.