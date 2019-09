Probabili formazioni Roma-Sassuolo: fuori Smalling, Mkhitaryan subito nella mischia

Probabili formazioni Roma-Sassuolo – Giallorossi alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i due pareggi con Genoa e Lazio, neroverdi che vogliono fare bella figura all’Olimpico dopo il poker inflitto alla Samp. Cambia un po’ Fonseca. Smalling si fa male, Mancini affianca Fazio dietro. Confermati i terzini, mentre in mediana c’è Veretout. Davanti, esordio per il neo acquisto Mkhitaryan. Per De Zerbi sono due gli indisponibili, davanti confermato il trio d’attacco Berardi, Caputo, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under, Smalling

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Rogerio, Bourabia