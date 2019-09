Probabili formazioni Sassuolo-Spal: in campo Sala, Caputo-Berardi per De Zerbi

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-SPAL – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato già indicazioni dopo i primi anticipi. Nel lunch match della domenica in casa Sassuolo e Spal che si affrontano in una partita molto importante per la salvezza. La squadra di De Zerbi è reduce dal ko in trasferta contro la Roma, il match non è stato mai in discussione, la Spal invece ha vinto in rimonta contro la Lazio con una grande prova di carattere. Il Sassuolo lascia in panchina Defrel e si affida a Berardi-Caputo in attacco, la Spal inserisce Sala sulla fascia, Di Francesco al fianco di Petagna.

Sassuolo-Spal, domenica 22 settembre ore 12.30

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Muldur, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan, Locatelli; Berardi, Caputo.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna; Di Francesco