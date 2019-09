Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb della 5^ giornata: la Lazio può sorprendere l’Inter

PRONOSTICI SERIE A – Si torna subito in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con due anticipi interessanti, scontro salvezza tra Verona ed Udinese, le due squadre non possono permettersi passi falsi, in serata in campo la Juventus di Maurizio Sarri contro il Brescia di Mario Balotelli, bianconeri sulla carta superiori ma che non devono sottovalutare l’impegno. Menù ricco nella giornata di giovedì, la Roma non ha intenzione di fermarsi ed in casa dovrà vedersela con l’Atalanta, la Fiorentina in casa contro la Sampdoria, il big match mette di fronte la capolista Inter contro l’insidiosa Lazio. Il Napoli in casa contro il Cagliari, scontro salvezza tra Spal e Lecce, nel posticipo il Torino contro il Milan, due squadre che non possono permettersi passi falsi.

Pronostici Serie A