Razzismo, Demba Ba: “Spero che i giocatori di colore lascino la Serie A”

“Ecco perché avevo deciso di non andare a giocare lì quando potevo. A questo punto spero che tutti i giocatori di colore lascino questo campionato”. Questo il duro commento di Demba Ba, ex attaccante del Chelsea e attualmente al Basaksheir, club turco avversario della Roma in Europa League. Il giocatore senegalese, con questo tweet, si riferisce ai presunti “buu” razzisti uditi durante Cagliari-Inter si domenica scorsa alla Sardegna Arena e all’indirizzo di Romelu Lukaku. “Sicuramente non fermerà la loro stupidità e odio ma almeno non offenderanno altre razze” ha concluso nel suo tweet. Il giudice sportivo ha disposto un supplemento di indagini per i cori e al momento non ha imposto alcuna sanzione.