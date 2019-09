Razzismo, Matuidi chiede rispetto: “punire i responsabili”

“Oggi c’è tutto quello che serve, come la tecnologia, per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo”. Sono le dichiarazioni del centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, in merito agli episodi di razzismo nel campionato italiano. “Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non deve esserci”, aggiunge il 32enne francese ai microfoni di Sky Sport. Nelle ultime ore si è verificato un episodio nella gara tra Verona e Milan, accusa di cori razzisti nei confronti di Kessie e discriminatori su Donnarumma, le accuse sono state rispedite al mittente dal Verona.