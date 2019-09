Rebic: “Io all’Inter? Con loro ha parlato il mio agente, appena ho saputo del Milan non ho esitato”

“Voglio ringraziare tutti per essere arrivato qui in questo grande club. Spero che faremo una grande stagione. Conosco e apprezzo da tempo la storia del Milan“. Queste le prime parole di Ante Rebic da giocatore rossonero. L’attaccante arrivato dall’Eintracht Francoforte è stato presentato oggi alla stampa e ai tifosi. “Il primo con cui ho parlato è stato Boban: è stato importante, mi ha dato qualche dritta. Il giorno del derby farò il compleanno, spero di farmi un bel regalo. Mi sento pronto, ho già giocato in Germania e con la mia Nazionale. E’ una bella sfida questa concorrenza in attacco: sono un tipo combattivo, questo ambiente mi farà diventare ancora più bravo.

“Quando sono stato per la prima volta in Italia ero molto giovane. Dopo l’ultima stagione a Francoforte mi sento più maturo e spero di farlo vedere. In estate accostato all’Inter? Il mio agente ha parlato con loro, io no. Appena ho saputo del Milan non ho avuto tentennamenti. Ruolo? Prima ero abituato a giocare nel 4-3-3, poi ho fatto la seconda punta. Ma dipende tutto dall’allenatore. Giampaolo non lo conoscevo. Ho sentito parlare di lui: ho sentito cose molto positive sul suo conto”.