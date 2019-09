Risultati Ligue 1, in campo per la quinta giornata: il programma completo e la classifica

Risultati Ligue 1 – Nel massimo campionato francese si scende in campo per la quinta giornata. Il turno si apre oggi, con le sfide delle 19 e delle 20.45: Lilla-Angers e Amiens-Lione. PSG in campo domani pomeriggio, Mbappé e compagni ospitano lo Strasburgo, poi quattro gare alle 20. Tre le partite della domenica, tra cui Monaco-Marsiglia in serata. Il programma completo.

VENERDI’

ore 19

Lilla-Angers

ore 20.45

Amiens-Lione

SABATO

ore 17.30

Paris Saint Germain-Strasburgo

ore 20

Bordeaux-Metz

Brest-Rennes

Dijon-Nimes

Montpellier-Nizza

DOMENICA

ore 15

Nantes-Reims

ore 17

Saint Etienne-Tolosa

ore 21

Monaco-Marsiglia

CLASSIFICA