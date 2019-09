Risultati Serie C, 5^ giornata: il programma aggiornato e le classifiche

Risultati Serie C – Il campionato di Serie C è sempre più avvincente, il torneo entra nella fase importante e dalle prime giornate sono arrivate già le prime indicazioni. Nel Girone A ha intenzione di continuare la marcia vincente il Monza, la squadra del presidente Berlusconi impegnata in trasferta sul campo del Monza, match davanti al pubblico amico per il Novara contro la Pergolettese. Nel Girone B la capolista Reggio Audace impegnata in trasferta contro il Fano, l’intenzione è continuare la serie di risultati utili consecutivi, il Modena in casa contro il Feralpisalò. Emozioni anche e soprattutto nel Girone C, trasferte per Catania, Ternana e Bari, la Reggina impegnata davanti al pubblico amico contro la Vibonese.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

PRO VERCELLI-GOZZANO SABATO ORE 15

PISTOIESE-COMO SABATO ORE 20.45

AREZZO-ALBINOLEFFE DOMENICA ORE 15

PIANESE-ALESSANDRIA DOMENICA ORE 15

RENATE-OLBIA DOMENICA ORE 15

SIENA-PRO PATRIA DOMENICA ORE 15

JUVENTUS U23-PRO PATRIA DOMENICA ORE 17.30

LECCO-MONZA DOMENICA ORE 17.30

NOVARA-PERGOLETTESE DOMENICA ORE 17.30

GIANA-CARRARESE LUNEDI’ ORE 18

LA CLASSIFICA

Monza 12 Renate 9 Alessandria 8 Pontedera 7 Carrarese 7 Novara 7 Pianese 7 Pro Vercelli 6 Como 6 Olbia 6 Robur Siena 6 Albinoleffe 5 Pistoiese 4 Arezzo 4 Juventus U23 4 Lecco 3 Gozzano 3 Pro Patria 3 Pergolettese 2 Giana Erminio 1

RISULTATI GIRONE B

ARZIGNANO-SUDTIROL SABATO ORE 15

CARPI-RIMINI SABATO ORE 17.30

RAVENNA-IMOLESE SABATO ORE 18.30

CESENA-PIACENZA SABATO ORE 20.45

MODENA-FERALPISALO’ SABATO ORE 20.45

FERMANA-SAMBENEDETTESE DOMENICA ORE 15

GUBBIO-VICENZA DOMENICA ORE 15

VIRTUS VERONA-TRIESTINA DOMENICA ORE 15

VIS PESARO-PADOVA DOMENICA ORE 15

FANO-REGGIO AUDACE DOMENICA ORE 17.30

LA CLASSIFICA

Reggio Audace 10

Padova 10

L.R. Vicenza 8

Carpi 8

Piacenza 7

Sambenedettese 7

Feralpisalò 7

Vis Pesaro 6

Fermana 6

Cesena 6

Rimini 5

Triestina 4

Sudtirol 4

Modena 4

Ravenna 4

Arzignano Valchiampo 3

Gubbio 3

Imolese 2

Alma Juventus Fano 2

Virtusvecomp Verona 1

RISULTATI GIRONE C

RENDE-TERAMO SABATO ORE 16

MONOPOLI-CATANIA DOMENICA ORE 15

PICERNO-CASERTANA DOMENICA ORE 15

RIETI-POTENZA DOMENICA ORE 15

SICULA LEONZIO-TERNANA DOMENICA ORE 15

VITERBESE-CATANZARO DOMENICA ORE 15

AVELLINO-BISCEGLIE DOMENICA ORE 17.30

REGGINA-VIBONESE DOMENICA ORE 17.30

FRANCAVILLA-BARI DOMENICA ORE 17.30

CAVESE-PAGANESE DOMENICA ORE 20.45

LA CLASSIFICA