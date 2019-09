Risultati Serie A live, 5^ giornata: il programma completo e classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A LIVE – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese e alle 21 Brescia-Juventus, con l’esordio di Balotelli e l’assenza per infortunio di Ronaldo. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta l’anteprima delle gare serali, tra cui spicca Fiorentina-Sampdoria e Inter-Lazio. Giovedì sera si scontrano due squadre in cerca di riscatto: Torino e Milan. Il programma completo.

MARTEDI’

ore 19

Verona-Udinese

ore 21

Brescia-Juventus

MERCOLEDI’

ore 19

Roma-Atalanta

ore 21

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Spal-Lecce

GIOVEDI’

ore 21

Torino-Milan