Roma-Atalanta, Fonseca: “Hanno giocato meglio di noi”

“L’Atalanta ha giocato meglio di noi. E La colpa non è attribuibile al cambio di modulo perché la nostra identità di gioco offensivo non è cambiata. Oggi volevamo avere la palla e pressare alto come sempre. Non era nostra intenzione non avere un atteggiamento aggressivo”. Così Paulo Fonseca al termine di Roma-Atalanta 0-2, prima sconfitta della stagione giallorossa. “La squadra era apparsa sicura fino al gol – ha spiegato il tecnico portoghese in conferenza stampa – Sarebbe stata una partita diversa se avessimo sfruttato le occasioni sullo 0-0, ma è stata brava l’Atalanta a limitarci”. Fonseca non perde la fiducia per il futuro: “Serve equilibrio. Non eravamo i migliori dopo tre vittorie consecutive e non siamo i peggiori dopo questo ko. Domani è un altro giorno e analizzeremo gli errori per migliorare”. Sulla prestazione di Smalling, all’esordio in giallorosso: “Ha giocato bene ma quando c’è una sconfitta si perde tutti insieme”, ha spiegato Fonseca.

Il tecnico giallorosso conclude con un breve commento sulla prossima partita in Champions League tra l’Atalanta e la sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk: “Affrontare Gasperini è sempre difficile. Non voglio fare pronostici, sono entrambe due squadre con grandi qualità”, ha concluso l’allenatore portoghese.