Roma-Basaksehir, le dichiarazioni dei protagonisti: da Zaniolo a Cristante

“Sto prendendo sempre piu’ confidenza con il ruolo da mediano e con i movimenti di questa posizione”. Sono le dichiarazioni di Bryan Cristante al termine di Roma-Basaksehir 4-0, ottimo esordio in Europa League per la squadra di Fonseca. “Stiamo crescendo e questa e’ la cosa piu’ importante – ha spiegato il centrocampista giallorosso ai microfoni di Sky Sport – Oggi era fondamentale non prendere gol e ci siamo riusciti. All’inizio di questa stagione abbiamo un po’ faticato in fase difensiva ma oggi abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare cosi'”, ha concluso.

“Sono molto felice per quello che sto facendo, posso migliorare e raggiungere altri traguardi. Dobbiamo continuare su questa strada e per farlo dobbiamo vincere a Bologna”. Cosi’ Nicolo’ Zaniolo, uomo partita nel match di Europa League. “Edin Dzeko e’ un calciatore formidabile e sa sempre mettermi la palla sui piedi – ha spiegato il centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport – Il gioco di Fonseca? Mi piace perche’ richiede attenzione a tutte e due le fasi di gioco”, ha concluso Zaniolo.