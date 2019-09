Roma, ecco Kalinic: “posso giocare anche con Dzeko”

“Vediamo se Fonseca decidera’ di giocare a una o a due punte. Con Dzeko ho parlato spesso. Posso giocare anche accanto a Edin. Ho giocato in passato a Firenze anche largo nel tridente. All’Atletico invece giocavamo quasi sempre con una sola punta; ho trovato poco spazio col modulo di Simeone”. Prima conferenza stampa da calciatore della Roma per Nikola Kalinic, il calciatore croato ha intenzione di tornare grande protagonista dopo le ultime esperienze non proprio entusiasmanti. “Fonseca come tipo di gioco penso che sia simile a Sousa. Lui vuole tenere spesso il possesso del pallone: credo che con i suoi schemi mi trovero’ bene”, ha aggiunto Kalinic.