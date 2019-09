Sampdoria, altra aggressione al presidente Ferrero: deve intervenire la polizia

Non c’è pace per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un’altra aggressione (per fortuna solo verbale) nei suoi confronti è avvenuta nella serata di ieri, in un ristorante nella zona di Genova San Desiderio in cui il massimo dirigente blucerchiato si trovava insieme all’allenatore Di Francesco e al ds Osti. La notizia e’ stata anticipata dal Secolo XIX.

Fuori dal locale si sono radunati una cinquantina di tifosi che hanno cominciato ad insultare Ferrero: non c’è stato contatto fisico, ma vista la tensione molto alta il presidente ha chiamato la polizia. Solo grazie all’intervento di alcune volanti il patron doriano ha potuto lasciare la zona del ristorante.