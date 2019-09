Sampdoria-Torino, la carica di Di Francesco in conferenza: “Ora dobbiamo vincere”. E sulla vicenda cessione…

“C’è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. Dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello. Dobbiamo trascinare il nostro pubblico e farci trascinare”. Unica squadra ancora a zero punti, la Sampdoria conta di sbloccarsi domani contro il Torino. Eusebio Di Francesco, analizzando le tre sconfitte sofferte fin qui in campionato, ammette: “Ci è mancata la continuità, l’attenzione in certe fasi della gara. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto, per esempio la prima mezz’ora contro il Sassuolo o a tratti contro il Napoli. Per ora parliamo ancora di pochi minuti, ma dobbiamo estendere le nostre prestazioni per portarle fino a 90 minuti”. Quella di domani non sarà una gara semplice, contro un Torino ferito dalla sconfitta con il Lecce: “Affrontiamo una squadra forte, che ha una fisicità importante – prosegue il tecnico dei blucerchiati – Lavorano insieme da tanto tempo e con lo stesso allenatore: hanno valori importanti. Se penso già a Fiorentina e Inter? No, dobbiamo essere concentrati solo su domani”. Di Francesco ha ben chiaro in testa su cosa migliorare.

“Stiamo lavorando sulla testa e sulla concentrazione, perché prima di tutto c’è questo: non il modulo, non il sistema…Questo è un momento in cui facciamo degli errori individuali e quando li facciamo prendiamo degli schiaffi. Quindi bisogna migliorarsi”. Le voci sul futuro della società e le contestazioni a Ferrero di certo non aiutano ma Di Francesco assicura: “L’extra-campo è rimasto fuori da Bogliasco. Noi dobbiamo solo essere concentrati sul nostro lavoro, io per primo. Non bisogna essere influenzati da ciò che non è legato al calcio giocato”, replica Di Francesco, sicuro dell’appoggio del pubblico. “I tifosi non ci hanno mai fatto mancare niente. Le partite si possono vincere o perdere, ma noi dobbiamo vincere stavolta e con una prestazione di alto livello. Dobbiamo trascinarli”.