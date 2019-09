Sampdoria-Torino, Mazzarri si aspetta una grande prestazione e spiega l’esclusione di N’Koulou dai convocati

“Al di là dei risultati si guardano le prestazioni, a volte i primi non sono in linea. Contro il Napoli la Sampdoria è stata cinica e hanno giocatori di alto livello. Tre partite non sono indicative soprattutto se si cambia allenatore. Ci sarà un pubblico caldo a loro favore ma confido sui nostri che ci daranno una mano”. Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida a Marassi contro la Sampdoria. “Succede che giocatori non siano al top, e a noi per la fase difensiva abbiamo subito un po’ di tutto. Lyanco, Djidji… Il discorso di N’Koulou lo sapete, abbiamo sempre avuto problemi di giocatori in forma. Gli unici che hanno avuto continuità sono Izzo e Bremer. Il girone di ritorno scorso infatti abbiamo fatto molto bene”, ha aggiunto il tecnico in riferimento alla tenuta difensiva della squadra.

“Mi sono assunto la responsabilità contro il Lecce per come siamo entrati in campo. Se la squadra 15 giorni dopo l’Atalanta, anche se c’è stata la Nazionale, fa una partita completamente diversa, vuol dire che abbiamo sbagliato noi dello staff. I ragazzi devono però anche prendersi le loro responsabilità. Dopo Lecce ho fatto i discorsi che dovevo fare. C’era poco da parlare, ho fatto vedere ai calciatori le immagini. Devono solo essere obiettivi con sé stessi. Domani spero solo che si veda un Torino diverso da quello contro il Lecce”, ha aggiunto il tecnico dei granata che ha ancora lasciato fuori dalla lista dei convocati N’Koulou. “Pensavo di portarlo per emergenza. Ma si é allenato in disparte per 23 giorni, quindi non può avere la condizione, e con il gruppo si allena da cinque giorni. Domani vorrei si allenasse con Ansaldi. Per poi vederlo meglio e convocarlo contro il Milan“, ha spiegato.