Sampdoria-Torino, nessun rinvio: squadre regolarmente in campo

E’ arrivata la decisione sulla disputa di Sampdoria-Torino, una delle tre gare delle 15 di questo pomeriggio valevole per la quarta giornata di Serie A. La Protezione Civile ieri ha diramato l’allerta arancione a causa delle piogge su Genova che potrebbero mettere a rischio il match di Marassi. Dopo la riunione di stamattina della Prefettura alle 11, però, si è scelto di proseguire con l’allerta arancione, anche perché al momento non c’è nulla di più di una pioggia leggera sulla città ligure. Per ora, dunque, nessun rinvio della sfida tra blucerchiati e granata.