San Siro, Sala invita Inter e Milan a sottoporre i progetti ai cittadini

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato le squadre della città, Milan e Inter, a sottoporre ai cittadini i progetti per il nuovo stadio. “Il mio e’ un invito non un obbligo” ha precisato oggi a margine dell’inaugurazione della Scuola Futuro Lavoro, aggiungendo che “non abbiamo ancora fissato il giorno ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto caldo”. “Siamo in un momento in cui la partecipazione è un valore – ha spiegato -. Non ho ancora visto i progetti ma penso che saranno interessanti e che sia utile farli vedere ai cittadini. Lo abbiamo fatto per gli Scali e per i Navigli e quindi lo dico anche nell’interesse delle squadre”.

Infine il primo cittadino ha confessato di “temere che il dibattito rimanga tra le due opzioni ‘abbattiamo San Siro e non abbattiamo San Siro'”: “Se sarà così sarà un dibattito a perdere, mentre se lo si sposta verso qualcosa di bello può avere qualche possibilità in più”, ha concluso.