Sarri-Conte, scintille: alta tensione tra Juventus ed Inter, la corsa scudetto è già partita

Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro il Napoli, contro il Parma sono arrivati i tre punti ma senza entusiasmare, contro la Fiorentina è stata una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. Al contrario l’Inter di Antonio Conte convince, merito di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori in circolazione. La squadra nerazzurra guida la classifica con 9 punti in classifica ed adesso si avvicina al derby sulle ali dell’entusiasmo.

SARRI-CONTE, SCINTILLE

Il campionato è iniziato da appena tre giornate ma già sono arrivate le prime schermaglie. Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post-partita contro la Fiorentina, l’allenatore bianconero si è lamentato dell’orario della partita (ore 15) parlando di vantaggio per le squadre impegnate in orario serale. Immediata è arrivata la risposta piccata di Antonio Conte: “io non mi voglio mettere a dire niente, sennò dovremmo tirare fuori i bilanci e gli stati patrimoniali. Diciamo che qualcuno deve stare tranquillo perchè sta dalla parte forte”, sono le frecciate del nerazzurro nei confronti dell’ex Napoli e della società bianconera. E’ già dunque alta tensione tra le due squadre, Antonio Conte ha toccato tasti delicati per infiammare ancora di più un ambiente già caldo. La rivalità è sempre molto accesa, ancor di più in questa stagione con l’Inter in grado di lottare per lo scudetto. E Conte inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa…