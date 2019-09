Sassuolo, Carnevali pensa al futuro: le indicazioni su De Zerbi e Berardi

Il Sassuolo si prepara per la terza giornata del campionato di Serie A, i neroverdi si candidano ad essere protagonisti fino al termine della stagione. Con De Zerbi “c’è un progetto per continuare insieme nel futuro prossimo, ci sono tutte le condizioni per andare avanti”. E Berardi “è la nostra bandiera. Abbiamo ricevuto varie richieste per lui, sia in Italia che all’estero, ma il nostro percorso di crescita coinvolge anche il suo. Magari un giorno le strade si separeranno, ma in questo momento c’è voglia di andare avanti insieme”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. Berardi “non è stato vicino alla cessione perché non abbiamo neanche fatto una valutazione economica su di lui, per noi è sempre stato incedibile. E’ vero però che sono arrivate proposte da più società. Per noi è un elemento fondamentale”.

Su Francesco Caputo: “La nostra squadra è giovane, tra le più giovani della Serie A. Per questo abbiamo scelto di inserire qualche giocatore di esperienza. Rientra in quest’ottica l’acquisto di Caputo, ma anche quelli di Obiang e Chiriches. Vogliamo fare le cose con semplicità, puntando a mantenere la categoria. Abbiamo uno stadio di proprietà e un centro sportivo all’avanguardia, in più i nostri conti sono sani”. “L’Europa? La fortuna del Sassuolo è avere una proprietà come la famiglia Squinzi”, ha aggiunto Carnevali. “E’ ambiziosa, come lo siamo noi, lavoriamo per realizzare il nostro obiettivo, ovvero migliorarsi”.