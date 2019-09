Sassuolo-Sampdoria streaming, dove seguire la diretta del match

Sassuolo-Sampdoria streaming – In cerca di riscatto. Neroverdi e blucerchiati non hanno bagnato proprio nel migliore dei modi il loro esordio nella Serie A 2019-2020. Sconfitta per entrambe. Gli emiliani hanno perso di misura a Torino, ben più pesante lo stop dei liguri, tonfo interno (0-3) contro la Lazio. Di Francesco deve trovare la quadra dopo gli anni di Giampaolo. Il match sarà trasmesso su Sky Sport, sul canale 253 e sul canale 484 del digitale terrestre. In streaming sulla piattaforma Sky Go.