Sassuolo-Spal, De Zerbi vuole il riscatto: “Non dobbiamo essere condizionati dalla sconfitta con la Roma”

“Non dobbiamo essere condizionati nel gioco e nella voglia di proporre, abbiamo vissuto una settimana brutta dove c’è un po’ di rabbia. Di pensieri sulla sconfitta te li sei fatti. Quando l’esame non va bene è normale soffrire, tutti dunque io per primo ci mettiamo sul banco degli imputati”. Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida di domani contro la Spal, torna sul pesante ko subito all’Olimpico contro la Roma. “Ci può stare di perdere e bisogna cercare di non commettere gli stessi errori. Tutti hanno le proprie responsabilità, come allenatore non è un problema per me dire che sono il più responsabile di tutti. A Roma abbiamo fatto tante cose negative ma anche qualcuna positiva. Se riusciamo a migliorare sulle prime possiamo diventare una squadra forte”, ha aggiunto.