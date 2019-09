Sassuolo-Spal, De Zerbi: “è stata la settimana più difficile da quando alleno”, Semplici deluso

Successo facile per il Sassuolo che ha dominato nel lunch match di campionato contro la Spal, 3-0 il risultato finale che non lascia repliche, ecco le dichiarazioni di De Zerbi al termine della partita: “è stata una delle settimane piu’ brutte da quando alleno – ha detto De Zerbi ripensando alla sconfitta per 4-2 nella capitale – durante la quale mi sono messo anche in discussione. E sono orgoglioso della reazione della squadra, a dimostrazione che al di la’ della prestazione, abbiamo anche dei valori”. Sulla gara di oggi: “la cosa che mi e’ balzata piu’ all’occhio e’ il modo in cui abbiamo tenuto palla alta. E per me, anche se non ha segnato, il migliore e’ stato Berardi perche’ ha giocato da leader. La Spal – ha confermato De Zerbi – ha iniziato la gara meglio di noi, poi sono gli episodi spesso fare la differenza , abbiamo trovato il gol e la partita e’ cambiata”.

Deluso invece Semplici. “Avevamo di fronte un avversario di qualita’ diversa dalla nostra – dichiara il tecnico ferrarese -: fino al loro primo gol abbiamo interpretato bene la partita, limitando i loro attaccanti. Purtroppo un errore ci ha fatto perdere la serenita’. Il secondo del Sassuolo – ha aggiunto – e’ stato un eurogol, un gol importante, e in quel momento la partita e’ un po’ finita. Nel primo tempo non avevamo fatto male, prendendo il terzo ad inizio ripresa tutto si e’ complicato. L’infortunio di D’Alessandro? – conclude Semplici – Speriamo che non sia nulla di grave: domani faremo gli accertamenti per capire l’entita’ dell’infortunio al ginocchio”.