Veleni alla Scala, Cristiano Ronaldo non si presenta e la Fifa lo ignora: il post criptico dello juventino

Nelle serata di ieri Cristiano Ronaldo non si è presentato al Best Fifa a Milano, non sono mancate come al solito grandi polemiche nella giornata in cui è stato premiato il rivale di sempre Leo Messi. Infantino chiama sul palco i top 11 e non nomina il portoghese che comunque è stato inserito nell’elenco dei migliori, segno che la Fifa è rimasta delusa dal comportamento di Cr7 che non si è presentato per l’ennesima volta alla cerimonia. Poi il post criptico del fuoriclasse della Juventus su Instagram, out nel prossimo match contro il Brescia per un affaticamento muscolare. “Pazienza e persistenza – scrive CR7 sul suo profilo social – sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto cio’ che e’ grande oggi e’ iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba”. Cristiano Ronaldo non era intervenuto anche alle cerimonie del Pallone d’oro del 2012 e 2018.