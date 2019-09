Scandalo Fifa, mistero sul Best Player: la denuncia del capitano del Nicaragua e i voti mancanti

And the Fifa Best Player goes to… Lionel Messi. Ci saremmo aspettati la correzione, come accadde agli Oscar, e invece no. Il premio è andato realmente a Lionel Messi, cosa che già aveva fatto storcere il naso a molti appassionati vista la stagione poco esaltante della “Pulga”. Ma il mistero si è infittito con alcune prese di posizione e dichiarazioni di ieri. A cominciare da Juan Barrera, capitano del Nicaragua, che giura di non aver votato, mentre tra gli “elettori” di Messi compare anche il suo nome. Secca smentita sui social del calciatore nord-americano: “Non ho votato al premio The Best. Qualsiasi informazione circoli sul mio voto è falsa“.

Non solo. Il ct del Sudan e la Federazione egiziana, che hanno votato per Salah, hanno visto magicamente sparire i loro nomi dall’elenco dei votanti. Voti che vanno, voti che vengono e non si capisce da dove. Insomma, le solite polemiche e le solite cose “poco pulite”. Ci si attende una spiegazione da Infantino, anche perché dare il premio a Messi, in una stagione come quella scorsa, quando gli altri candidati erano Salah, Mané, de Ligt, de Jong, van Dijk, Cristiano Ronaldo, sembra quantomeno poco professionale. Speriamo non si sbaglino anche al Pallone d’Oro.