Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb: De Paul e Stepinski da… cartellino rosso

SERIE A, LA FLOP 11 – Con il blitz di ieri del Lecce sul campo del Torino è andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, ok il Napoli contro la Sampdoria e l’Inter contro l’Udinese, la squadra di Antonio Conte guida la classifica. Blitz esterno dell’Atalanta contro il Genoa, primi punti per il Cagliari in trasferta contro il Parma, stesso discorso per la Spal che ha vinto in rimonta contro la Lazio. Ottima prestazione della Roma contro il Sassuolo, successo di fatica per il Milan sul campo del Verona.

E’ stata una giornata negativa per diversi calciatori, in particolar modo ingenuità clamorose di De Paul, Stepinski e Dessena, tre espulsione che hanno portato al ko in campionato. Manata dell’argentino nella sfida contro l’Inter che ha costretto l’Udinese a giocare per gran parte della partita in 10 uomini, entrata killer dell’ex Chievo ed il Milan ringrazia, ingenuità di Dessena che simula e Brescia che sembrava in controllo ribaltato dal Bologna. Molto male Murillo nella Sampdoria, a centrocampo deludente la prestazione di Bernardeschi, in attacco Lukaku evanescente, male Joronen del Brescia in porta, come allenatore più che discutibili le scelte di Simone Inzaghi.

LA FLOP 11 di CalcioWeb

(3-4-3): Joronen, Denswil, Becao, Murillo, De Paul, Dessena, Paqueta, Bernardeschi, Stepinski, Lukaku, Inglese. All. Simone Inzaghi.