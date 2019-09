La seconda giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, il massimo torneo italiano adesso si ferma per lasciare spazio alle Nazionali ed è arrivato già il momento dei primi bilanci. Già due panchine traballano dopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al momento la squadra non è riuscita a muovere la classifica, la situazione dell’allenatore Vincenzo Montella è delicata considerando anche il negativo finale di stagione dello scorso campionato. Prima la sconfitta contro il Napoli che comunque aveva lasciato una buona impressione ma nella giornata di ieri il passo indietro contro il Genoa è stato evidente. A giustificazione dell’allenatore c’è una campagna acquisti che ha portato alcuni calciatori di ‘nome’ ma che nel complesso non ha convinto, Montella avrà la possibilità di lavorare per due settimane, poi la partita difficile contro la Juve ma ad essere decisivo per le sorti dell’allenatore sarà il doppio incontro contro Atalanta e Sampdoria.

Inizio shock proprio per la Sampdoria ed in questo caso le attenuanti per Di Francesco sono maggiori. In primo luogo il calciomercato, la squadra si è indebolita pesantemente con le cessioni da parte di Andersen e Praet, i sostituti non sono assolutamente al livello dei titolari e gli ultimi giorni di mercato non hanno regalato particolari sussulti. Inoltre c’è da mettere in conto la trattativa per la cessione della società che ovviamente ha limitato le trattative di calciomercato e distratto la squadra. Le prime due partite sono state disastrose per Di Francesco, la sconfitta contro la Lazio in casa ed il netto ko contro il Sassuolo in trasferta, nel prossimo match difficilissima trasferta contro il Napoli, anche in questo caso decisive le successive due partite, Torino in casa e proprio Fiorentina in trasferta. In conclusione l’allenatore a maggior rischio esonero è Montella. Di Francesco è un buon allenatore e ha bisogno di tempo ma è anche vero che i risultati non possono aspettare.