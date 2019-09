Serie A, il report degli allenamenti: 4 reti in amichevole per il Cagliari, novità su de Vrij e Ramsey

CAGLIARI – Sgambata per il Cagliari ad Asseminello nell’allenamento congiunto con il Muravera, formazione militante nel campionato di Serie D. Quattro le reti realizzate, in tre tempi da mezz’ora. Maran ha dovuto fare a meno dei sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, mentre Ceppitelli e Cacciatore hanno seguito un programma personalizzato. Al 25′ il Muravera colpisce la traversa con una una punizione di La Vista. Al 9′ del secondo tempo Mattiello firma il vantaggio: palla raccolta al limite dell’area e sassata mancina che lascia fermo Martorel. Birsa trova Simeone in profondità per il 2-0 al 29′. Terzo tempo e terzo gol del Cagliari in apertura. Un paio di giri di lancette per vedere Simeone gonfiare la rete. Al 4′ ancora Simeone calcia a lato, poi al 5′ Joao Pedro pennella una splendida punizione che Atzori devi’a in angolo con un gran volo. Il poker lo firma Cerri, abile a destreggiarsi in area e infilare in porta.

LAZIO – La sosta del campionato saràutile alla Lazio per ritrovare la rosa al completo quando sfiderà la Spal, a Ferrara, nel terzo impegno della Serie A in programma domenica 15. Il secondo allenamento della settimana, nel centro sportivo di Formello, ha confermato il pieno recupero di Felipe Caicedo ma soprattutto il rientro di Jordan Lukaku. L’esterno belga, out da oltre sette mesi per un lungo infortunio, ha completato il protocollo riabilitativo. La Lazio continuerà ad allenarsi fino a sabato, poi Inzaghi concederà due giorni di riposo.

JUVENTUS – Pomeriggio dedicato ad una partitella in famiglia per la Juventus. La prima squadra “infarcita” da elementi di Under 23 e Under 19 si è imposta per 3-0 grazie alla rete del gallese Aaron Ramsey, ormai recuperato appieno anche dall’ultima lombalgia, e alla doppietta dell’under 23 Erik Gerbi.

INTER – Giornata di lavoro al Centro Sportivo Suning per l’Inter di Conte che, dopo le due vittorie in campionato, punta a replicare già alla terza giornata contro l’Udinese sabato 14 alle 20.45. Assenti i nerazzurri impegnati con le Nazionali. Questa mattina la squadra ha prima svolto il riscaldamento, e poi si è dedicata al possesso palla, al lavoro in palestra e agli esercizi atletici. Nel pomeriggio i ragazzi di Conte hanno lavorato nuovamente tra palestra e campo. De Vrij prosegue con seduta personalizzata, la prossima settimana verrà valutata la sua condizione. La speranza del tecnico nerazzurro è averlo a disposizione già contro l’Udinese.

TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia equamente suddivisa tra parte atletica e programma tecnico. Per Simone Verdi primo allenamento agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Parziale lavoro con i compagni per Simone Edera e Iago Falque, differenziato per Simone Zaza. Domani in calendario un’altra sessione pomeridiana al Filadelfia.