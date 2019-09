Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 5^ giornata: Belotti fenomenale, Sirigu da Nazionale

TOP 11 SERIE A – Un altro turno di Serie A è andato in archivio. L’Inter fa 5 su 5 vincendo contro la Lazio, la Juventus segue a due punti di distanza, grazie alla rimonta di Brescia. Al terzo posto si issa l’Atalanta, che sbanca l’Olimpico. Il Napoli cade contro il Cagliari, ancora male Milan e Lazio. In zona salvezza colpaccio del Lecce a Ferrara, Spal e Sampdoria in crisi nera. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della quinta giornata.

In porta scegliamo Sirigu. Anche altri portieri, tra i quali Handanovic, Musso e Consigli, si sono distinti nella quinta giornata. La scelta ricade sul numero uno granata, autore di due parate decisive, in particolare una su Piatek negli ultimi secondi. Difesa a 4 composta da D’Ambrosio, autore del gol vittoria dell’Inter contro la Lazio, Toloi, resosi protagonista di una prestazione formidabile contro la Roma (salvando un gol fatto su Zaniolo), Pezzella, capitano della Fiorentina e autore del gol che ha sbloccato il match contro la Sampdoria, Calderoni, terzino del Lecce in versione goleador. Centrocampo a 4, formato da 2 certezze del nostro campionato e due sorprese di giornata. Sulla destra c’è Chiesa. Nell’attacco a 2 di Montella sta sfoderando prestazioni incredibili ed ha realizzato il gol che ha chiuso la partita contro la Samp. Per importanza e bellezza del gol entra di diritto nella TOP 11 anche Pjanic. Al suo fianco schieriamo Mancosu. Piacevole sorpresa dell’inizio di stagione positivo del Lecce. Tira due rigori e li calcia entrambi benissimo, cecchino dal dischetto. Completa il reparto Castro del Cagliari, autore del gol da 3 punti al San Paolo. La coppia d’attacco è di quelle pesanti. Duvan Zapata, autore del gol che ha sbloccato la gara contro la Roma all’Olimpico e Belotti, trascinatore del Torino nella rimonta contro il Milan. A guidare la TOP 11 di questa giornata c’è Gian Piero Gasperini. Tre vittorie su tre in trasferta e una Dea rinata dopo la brutta sconfitta di Zagabria.

(4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Toloi, Pezzella, Calderoni; Chiesa, Pjanic, Mancosu, Castro; Belotti, Duvan Zapata. All. Gasperini.