Serie C Girone A, il numero degli spettatori dell’ultima giornata: il Novara comanda la classifica

Il campionato di Serie C regala come al solito grande spettacolo ed emozioni, l’ultima giornata del Girone A ha portato importanti indicazioni. Nel match che ha aperto il turno netto successo del Novara che ha vinto davanti al pubblico amico contro il Lecco, 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Pianese show in trasferta, vittoria sul campo della Giana Erminio, blitz del Monza sul campo del Como, la squadra del presidente Berlusconi guida la classifica a punteggio pieno. Vittoria esterna della Carrarese sul campo del Siena, fanno valere il fattore campo Pontedera, Pro Vercelli e Alessandria che hanno vinto rispettivamente contro Olbia, Albinleffe e Renate, pareggio in Pro Patria Pergolettese e Pistoiese-Gozzano. Ecco la classifica della media spettatori, al primo posto il Novara sia nella classifica della giornata che in quella generale.

SERIE C GIRONE A, IL NUMERO DI SPETTATORI DELL’ULTIMA GIORNATA

NOVARA-LECCO 3-0 4.862 COMO-MONZA 4.172 SIENA-CARRARESE 2.653 ALESSANDRIA-RENATE 1.918 PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE 1.198 PRO PATRIA-PERGOLETTESE 1.011 PISTOIESE-GOZZANO 836 GIANA ERMINIO-PIANESE 500 PONTEDERA-OLBIA 457

LA MEDIA DI SPETTATORI NEL GIRONE A