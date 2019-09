Serie C Girone A, Siena-Carrarese: chiuso il settore ospite

“In aderenza alle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, la Questura di Siena ha disposto, in relazione alla gara in programma domenica, alle 17.30 allo stadio Artemio Franchi di Siena, la chiusura totale del settore ospiti e il divieto generale di vendita di biglietti per i residenti a Massa Carrara”. Nelle ultime ore è stata diffusa questa nota dalla Carrarese, in vista della gara di domenica contro il Siena. Nell’ultima partita si sono registrati episodi di violenza nel pre-gara di Carrarese-Alessandria. Adesso è arrivata questa decisione, inevitabile.