“La Cavese 1919 srl rende noto di aver sollevato, in data odierna, il sig. Francesco Moriero dall’incarico di allenatore della prima squadra. Inoltre, si comunica che anche l’allenatore in seconda Abbenante è stato sollevato dall’incarico. La Società biancoblu augura a Francesco Moriero e Riccardo Abbenante le migliori fortune personali e professionali”. E’ questo il comunicato ufficiale della Cavese che comunica l’esonero dell’allenatore Moriero , il tecnico paga i risultati poco entusiasmanti di questo inizio di stagione, appena due punti conquistati frutto dei pareggi contro Picerno e Vibonese, poi la pesante sconfitta contro la Reggina ed il ko di ieri contro il Teramo che è costato l’esonero.

Serie C Girone C, ribaltone in casa Cavese: esonerato Moriero

