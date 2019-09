Serie C Girone C, il numero degli spettatori dell’ultima giornata: la Reggina domina con ampio margine

E’ andata in archivio una giornata importante valida per il campionato di Serie C, in particolar modo regala grande spettacolo il Girone C, il torneo dopo appena tre giornate ha lasciato importanti indicazioni. Nel primo match del sabato successo per l’Avellino contro il Teramo, poi grande spettacolo nella giornata di domenica. Seconda vittoria consecutiva per la Reggina, il club amaranto ha vinto senza grossi problemi contro il Bisceglie e ha bissato la vittoria contro la Cavese, pubblico delle grandi occasioni con una Curva veramente fantastica. Vittoria in trasferta per il Bari sul campo del Rieti, decisiva la rete siglata da Antenucci su calcio di rigore. Non si ferma la Ternana che vince anche sul campo del Rende, successo e vetta della classifica a punteggio pieno. Colpo grosso anche del Catanzaro sul campo del Monopoli. In basso ecco il numero degli spettatori dell’ultima giornata e la media dopo tre giornate di campionato. Spicca al primo posto la Reggina ma bisogna considerare le partite in trasferta di squadre come Bari, Ternana e Catanzaro che possono contare su una media spettatori altissima.

IL NUMERO DI SPETTATORI DELL’ULTIMA GIORNATA

REGGINA-BISCEGLIE 9.018

AVELLINO-TERAMO 4.438

POTENZA-CATANIA 3.951

CAVESE-VIBONESE 2.000

MONOPOLI-CATANZARO 1.859

RIETI-BARI 1.429

FRANCAVILLA-CASERTANA 1.338

VITERBESE-PICERNO 1.300

SICULA-PAGANESE 672

RENDE-TERNANA 197

LA MEDIA SPETTATORI DOPO LE PRIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO