Altro che Serie C, la media spettatori nel Girone C è pazzesca: il confronto con la Serie B, numeri incredibili per le big del campionato

I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre contare sul dodicesimo uomo in campo. Uno studio interessante sul numero degli spettatori mette in risalto l’importanza del Girone C di Serie C, partecipano infatti piazze con un importante passato in Serie A e quindi con un bacino d’utenza elevato, in particolar modo confrontando con il campionato di Serie B nelle prime posizioni risultano più spettatori in Serie C rispetto a quello cadetto.

La media più alta dopo una sola partita in casa in Serie C risulta a Terni, la Ternana è reduce da una stagione deludente mentre l’inizio di campionato è stato con il botto, anche complice i prezzi bassi degli abbonamenti l’ultima partita ha fatto registrare ben 12.757 spettatori, sul podio altre due piazze caldissime e che non hanno nulla a che vedere con il campionato di Serie C, Bari e Catania. Non ha bisogno di presentazione la Reggina che è un’altra candidata alla vittoria del campionato, ben 8.100 spettatori con più di 4.000 abbonamenti, sono numeri in totale difficili da raggiungere anche in alcune piccole piazze che si trovano in Serie A, molto bene anche Catanzaro e Avellino. In Serie B al primo posto troviamo il Frosinone con poco più di 10.000 spettatori seguono altre due piazze calde calabresi come Crotone e Cosenza, nella Top 5 anche Benevento e Salernitana.

LA MEDIA SPETTATORI IN SERIE B

FROSINONE 10.712 CROTONE 10.547 COSENZA 9.964 BENEVENTO 9.284 SALERNITANA 8.931 PISA 8.521 PERUGIA 7.840 CREMONESE 6.744 ASCOLI 6.659 PESCARA 5.942

LA MEDIA SPETTATORI IN SERIE C