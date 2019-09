Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 3^ giornata: Pellegrini fa il Totti, Zapata sicurezza

La terza giornata di Serie A si è conclusa ieri con l’inaspettata vittoria del Lecce in casa del Torino. Proprio i granata avevano la possibilità di affiancare l’Inter in vetta a punteggio pieno, dopo il pari della Juve a Firenze, ma gli uomini di Mazzarri hanno sprecato l’occasione e recriminato con l’arbitro. Scoppiettante la domenica pomeriggio, rocambolesche le partite di Brescia, Parma e Ferrara: solo nel terzo caso ha esultato la squadra di casa, tra l’altro al fotofinish.

Al termine del terzo turno, la consueta rubrica di CalcioWeb con i migliori di giornata, distinti per gol, giocate o prestazioni importanti. In porta si guadagna la palma di Top Meret, che ha chiuso la saracinesca del suo Napoli vittorioso contro la Sampdoria. Difensori goleador sono Ceppitelli (addirittura doppietta) e Bani, mentre Godin diventa assist man per un giorno. A centrocampo, Pellegrini fa il Totti: il centrocampista della Roma fornisce tre assist sui quattro gol dei giallorossi contro il Sassuolo. Kurtic eroe del Paolo Mazza con la rete decisiva allo scadere contro la Lazio, mentre Sensi prende ancora una volta per mano l’Inter e la trascina al successo. Doppiette per Mertens e Donnarumma, ma per quest’ultimo si è rivelata amara. Duvan Zapata è una sicurezza, il colombiano va ancora in rete e lancia gli orobici alla conquista dei tre punti. A prendersi invece la copertina di allenatore di giornata è Fabio Liverani, che ha ottenuto una meritata vittoria a Torino.

Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della seconda giornata di Serie A.

(3-4-3): Meret; Bani, Godin, Ceppitelli; Pellegrini, Sensi, Kurtic, Orsolini; Mertens, Zapata, Donnarumma. All. Liverani.