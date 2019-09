Serie A, le ultime dai campi: tanti i nazionali assenti, in tre a parte per il Napoli

Parte domani alla ‘Continassa’, con il rientro dei primi nazionali, gli azzurri Bonucci e Bernardeschi e il bosniaco Pjanic, il programma di allenamenti per la trasferta di Firenze, primo impegno di un tour de force di 7 partite in 23 giorni per la Juventus, tra campionato e Champions. Mercoledì Sarri ritroverà Ronaldo, Matuidi, Demiral, De Ligt, Emre Can e Szczesny. Dovrà invece attendere giovedì per avere a disposizione i sudamericani Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur, a due giorni dal match di sabato con i viola.

Seduta pomeridiana per il Napoli che ha ripreso la preparazione al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato degli azzurri riprenderà sabato prossimo con la sfida casalinga contro la Sampdoria, valida per la terza giornata di Serie A. La squadra di Carlo Ancelotti, sul campo numero 1, dopo il riscaldamento ha svolto esercizi di tecnica individuale e di posizionamento tattico. A seguire partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni al tiro. Milik, Insigne e Tonelli hanno svolto lavoro personalizzato sul campo 2. Domani il Napoli si allenerà al mattino.

Ultimo giorno di riposo in casa Milan, nella settimana che porterà alla ripresa del campionato e che vedrà i rossoneri impegnati domenica sera contro il Verona, nel match del Bentegodi delle 20:45. Appuntamento domani pomeriggio a Milanello, con alcuni nazionali che rientreranno dai vari impegni, come per esempio Donnarumma, Romagnoli, Piatek, Rodriguez, Krunic, Suso e l’ultimo acquisto Rebic. All’appello mancheranno solo Bennacer, Kessie, Paquetà e Leao, che rientreranno tra mercoledì e giovedì. Domani in campo ci sarà anche Theo Hernandez, recuperato e pronto per giocare uno spezzone contro l’Hellas. Ancora incerta la presenza di Biglia, che nei prossimi giorni tenterà il recupero.

La Roma, dopo i due giorni di riposo concessi da Fonseca, si è ritrovata a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Al netto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, gli uomini di Fonseca hanno svolto un riscaldamento sul campo, per poi passare ad un torello e ad un lavoro tattico. Individuale in campo per Leonardo Spinazzola. Il tecnico portoghese aspetta il rientro di tutta la rosa per iniziare a preparare davvero la sfida ai neroverdi.

Doppia seduta ad Centro Sportivo Suning per l’Inter di Conte che si prepara alla sfida casalinga di sabato sera alle 20.45 contro l’Udinese. I nerazzurri hanno svolto esercizi atletici e lavorato con la palla, per poi concludere con partitelle. Hanno lavorato con la prima squadra diversi calciatori della Primavera.