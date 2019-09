Spal, Semplici: “è arrivato il momento di fare punti”

“Sarebbe ora di iniziare a fare punti. Stiamo lavorando per trovare i giusti equilibri e lo dovremo fare con gli allenamenti e le partite, provando già da domani a battere una grandissima squadra come la Lazio con ottimi giocatori”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, in conferenza stampa in vista della difficile partita in casa contro la Lazio. “Sono fiducioso, inizierà domani il nostro campionato. Ho il miglior gruppo da quando sono qui. Berisha? Valuteremo il suo recupero domani, se non dovesse farcela giocherà Letica”. “Sulle fasce siamo completi, domani servirà attenzione contro la velocità di Lazzari e Lulic: a Manuel auguro il meglio, ma solo dalla prossima partita. Abbiamo più esperienza rispetto allo scorso anno, crediamo nella salvezza”, ha aggiunto Semplici.