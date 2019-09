Spettatori Serie A, la 3^ giornata e la media: dominio di Milano, che numeri a Firenze!

SPETTATORI SERIE A – E’ andata in archivio la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. Non è andata oltre il pareggio la Juventus, prestazione deludente per la squadra di Maurizio Sarri, 0-0 sul campo della Fiorentina, ok invece il Napoli che ha vinto senza problemi contro la Sampdoria, bene l’Inter che guida la classifica a punteggio pieno. Colpo dell’Atalanta sul campo del Genoa, blitz anche del Cagliari contro il Parma, brutta sconfitta per la Lazio contro la Spal. Molto bene la Roma contro il Sassuolo, vittoria sofferta del Milan sul campo del Verona, nel posticipo del lunedì il Lecce ha sorpreso il Torino sul risultato di 1-2. Nell’ultima giornata il numero più alto di spettatori in Inter-Udinese, alle spalle Fiorentina-Juventus, al Franchi presenti poco più di 40mila spettatori, fanalino di cosa Spal-Lazio.

LA CLASSIFICA SPETTATORI DELL’ULTIMA GIORNATA

INTER-UDINESE 57.991 FIORENTINA-JUVENTUS 40.312 ROMA-SASSUOLO 34.407 NAPOLI-SAMPDORIA 32.679 VERONA-MILAN 24.363 GENOA-ATALANTA 23.395 TORINO-LECCE 21.620 BRESCIA-BOLOGNA 15.000 PARMA-CAGLIARI 14.068 SPAL-LAZIO 13.650

LA MEDIA SPETTATORI