Spettatori Serie C Girone B, la 4^ giornata e la media: spettacolo a Cesena e Vicenza

Spettatori Serie C Girone B – Si è conclusa la 4^ giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grandi emozioni soprattutto nel Girone B. Nel primo match pareggio tra Gubbio e Fano, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, blitz del Modena che ha vinto meritatamente sul campo dell’Imolese, 0-1, stesso risultato anche per la Fermana contro il Piacenza. Fa valere il fattore campo la Sambenedettese, tutto facile per Reggio Audace contro il Sudtirol, gol e spettacolo tra Cesena e Triestina. Tre punto d’oro davanti al pubblico amico per Feralpisalò, Vicenza e Ravenna, finisce 0-0 il big match tea Padova e Carpi. Ecco tutti gli spettatori della quarta giornata e la media dopo le prime partite.

GLI SPETTATORI DI SERIE C GIRONE B

CESENA-TRIESTINA 9.935 VICENZA-RIMINI 8.543 PADOVA-CARPI 4.855 SAMBENEDETTESE-ARZIGNANO 3.170 PIACENZA-FERMANA 2.900 RAVENNA-VIS PESARO 1.761 SUDTIROL-REGGIO AUDACE 1.000 GUBBIO-FANO 985 IMOLESE-MODENA 907 FERALPISALO-VIRTUS VERONA 792

LA MEDIA DOPO LE PRIME GIORNATE