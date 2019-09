Stadio Fiorentina, parla Commisso: importanti indicazioni dal numero uno viola

“Io sono stato rispettoso con tutti e loro lo sono con me. L’accoglienza e’ stata fenomenale, non si puo’ fare pero’ tutto in un giorno. L’incontro e’ stato positivo”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo un incontro stamani a Palazzo Pitti per discutere del restyling dello stadio Artemio Franchi, insieme al soprintendente Andrea Pessina e al sindaco di Firenze Dario Nardella “Pontello, Cecchi Gori, Della Valle: in oltre 25 anni lo stadio non si e’ fatto – ha dichiarato Commisso -. Datemi un po’ di tempo”. Sui soldi “lasciamo perdere, di quello me ne occupo io”, ha concluso. Ha dunque le idee chiare il numero viola, l’obiettivo immediato è quello di risollevarsi in classifica dopo un inizio di campionato non entusiasmante.

“L’incontro di oggi e’ andato molto bene, sono stati esaminati tutti gli aspetti del progetto che ha presentato l’architetto Casamonti. Il sovraintendente ha esaminato con grande interesse tutto. E’ chiaro che ora dobbiamo lasciar lavorare la Soprintendenza, che deve fare una valutazione approfondita del ‘Franchi’ e su qualunque ipotesi di trasformazione, perche’ e’ certo che l’esigenza e’ quella di avere uno stadio moderno. Da un lato c’e’ la tutela di un monumento, perche’ il ‘Franchi’ e’ un monumento nazionale, e dall’altro c’e’ la valorizzazione di questo monumento, affinche’ sia funzionale e quindi sia all’avanguardia”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella.