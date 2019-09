Stadio Milan, Gazidis: “San Siro è un’icona ma…”

“Per me San Siro e’ un’icona assoluta, ma bisogna creare un futuro affinche’ la prossima generazione di tifosi abbia lo stesso entusiasmo che abbiamo noi. Dobbiamo andare a giocare in uno stadio moderno, che guardi al futuro e rappresenti le nuove generazioni dei tifosi di Milan e Inter”. Sono le dichiarazioni dell’ad del Milan Ivan Gazidis nel corso di una conferenza stampa al termine della presentazione dei progetti del nuovo San Siro. “Vogliamo riportare il calcio italiano e quello dei nostri due club al posto che loro compete e il primo passo e’ uno stadio di livello mondiale” ha aggiunto, dichiarando inoltre che “e’ ancora troppo presto per parlare del nome del nuovo stadio”.