Stadio Milan e Inter, la proposta del sindaco Sala: “disponibili a cedere San Siro”

“Siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare l’ipotesi”. Importante proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nei confronti di Inter e Milan, per risolvere il problema stadio, dichiarazioni rilasciate a margine dell’inaugurazione del negozio Uniqlo in piazza Cordusio. “Dobbiamo compendiare l’interesse pubblico della citta’ e le legittime aspirazioni di societa’ private di avere uno stadio che per loro vuol dire piu’ ricavi. A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio a San Siro, o uno stadio a Sesto. Io ne aggiungerei una terza”, ovvero la cessione dello stadio ai team, “qualora si volesse considerare l’ipotesi di San Siro” e rimanere nell’area. “Ovviamente il Comune non vuole farci soldi, siamo disponibilissimi alla valutazione di un ente terzo, che dica quanto vale lo stadio. Non abbiamo assolutamente ne’ bisogno ne’ interesse a speculare”.