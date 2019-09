Torino-Lecce, Liverani: “Siamo sempre rimasti in partita. Possiamo difenderci solo attaccando”

“Dopo le due sconfitte iniziali in quindici giorni di sosta abbiamo trovato brillantezza: siamo una squadra di qualità e possiamo difenderci solo attaccando. I ragazzi sono stati bravi oggi, il loro pareggio è arrivato in maniera inaspettata. Bisogna migliorare su certe cose, il rigore subito poteva tagliarci le gambe e invece la squadra è rimasta in partita“. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine di Torino-Lecce 1-2, match sofferto visto il finale thriller con il VAR che poteva assegnare un rigore ai granata: “Il VAR all’ultimo minuto? Dalla panchina si vive con adrenalina. Nell’episodio c’è un pizzico di furbizia dell’attaccante e poca attenzione del difensore: la palla non è arrivata sul primo palo e Giua deve averlo interpretato così, anche il primo rigore mi era sembrato un po’ generoso. Paradossalmente – aggiunge l’allenatore dei pugliesi ai microfoni di Sky Sport – avrei accettato maggiormente il secondo possibile rigore rispetto al primo”.

E sul protagonista di questo avvio di stagione, Filippo Falco, Liverani è chiarissimo: “E’ un leader tecnico, pretendo tanto da lui, anche sacrificio nell’aiutare i compagni. Sta crescendo, non deve mai staccare la concentrazione. Non ho preclusioni per le scelte offensive, gli uomini a mia disposizione sono tutti complementari”, conclude l’allenatore dei salentini.