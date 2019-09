Trapani, la società chiarisce la posizione su alcuni suoi tesserati

Il Trapani Calcio ribadisce, a scanso di equivoci, l’assoluta incedibilità dei propri tesserati Anthony Taugourdeau e M’Bala Nzola, i quali, con gli ultimi elementi che potrebbero unirsi al gruppo alla chiusura del calciomercato, sono parte integrante di una rosa più che adeguata, anche al netto di infortuni, di alcune scorrettezze di fine mercato e del necessario rodaggio per i nuovi acquisti; una rosa che certamente direttore sportivo e allenatore sapranno valorizzare al meglio.

Pertanto, pur nell’amarezza per il risultato della partita di ieri e per come a tale risultato si è giunti, la Società esprime fiducia e apprezzamento nei confronti del direttore sportivo e del tecnico e si riserva di compiere una riflessione più approfondita ed ampia nell’ambito dei propri organi societari, dopo la chiusura del calcio mercato, individuando in tale scadenza la conclusione della prima fase di attività della nuova proprietà.

La Società coglie altresì l’occasione per ringraziare i propri splendidi tifosi ed il proprio infaticabile staff che hanno consentito di offrire una straordinaria e impeccabile immagine della prima partita del Trapani al “Provinciale”.