Il 9 settembre l’udienza al Collegio di Garanzia contro i ricorsi per le iscrizioni

E’ stata fissata per il 9 settembre la prossima sessione di udienze del Collegio di Garanzia per discutere: il ricorso presentato alla A.S.D. Scuola CALCIO Astigiana contro il Comitato Regionale Piemonte – Val D’Aosta della FIGC LND per l’annullamento della delibera di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17; il ricorso presentato dalla societa’ A.D.C. SS Maceratese 1922 contro la delibera del C.R. Marche – LND FIGC che ha ammesso al campionato regionale di Eccellenza e iscritto d’ufficio anche alla Coppa Italia la societa’ A.S.D. Atletico Azzurra Colli”; il ricorso presentato dalla societa’ SSD Viareggio 2014 a r.l. avverso la delibera del Consiglio direttivo della FIGC-LND Toscana con la quale la societa’ ricorrente e’ stata esclusa dal Campionato di Eccellenza e juniores regionali.