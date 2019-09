Udinese-Parma, tutto l’entusiasmo di D’Aversa: Tudor recrimina

“Il Parma ha fatto tre tiri e tre gol con Gervinho che ha vinto la partita da solo. Si tratta di una sconfitta brutta, ma deve essere una lezione per il futuro”. Delusione per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor dopo la sconfitta della sua Udinese contro il Parma. “Oggi in attacco abbiamo avuto una giornata storta e la porta sembrava stregata – ha spiegato il tecnico dell’Udinese ai microfoni di Dazn – Abbiamo avuto tante occasioni, non meritavamo di perdere. Ma adesso guardiamo al futuro con fiducia. De Paul? Ha fatto una grande partita, ma purtroppo non e’ bastato”, ha concluso Tudor.

“Siamo stati bravi a mantenere l’equilibrio dopo essere andati in svantaggio e a non concedere ripartenze a giocatori come Lasagna e De Paul. Spesso ci siamo intestarditi su una zona di campo e non abbiamo ricercato l’ampiezza. Ma per come si era messa la partita, la prestazione e’ stata straordinaria”. Sono le dichiarazioni di Roberto D’Aversa. “Ora c’e’ entusiasmo ed e’ importante, ma dobbiamo sfruttare la pausa per le nazionali perche’ dobbiamo recuperare gli infortunati e favorire l’ingresso dei nuovi acquisti”, ha concluso l’allenatore del Parma.