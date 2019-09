Le ultime dai campi, Allan e Younes in gruppo: cambi per Cagliari e Sampdoria, occhio alla sorpresa della Spal

NAPOLI – Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledì al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno disputato una serie di partitine a campo piccolo. La bella notizia è che Allan e Younes sono rientrati con il gruppo svolgendo l’intera seduta mentre è ancora in disparte Manolas che sta svolgendo una tabella personalizzata.

CAGLIARI – La soluzione più semplice potrebbe essere quella di gettare nella mischia Cristian Oliva ma non è certo l’unica a disposizione per Rolando Maran che ha ancora due allenamenti per decidere a chi affidare la maglia di Luca Cigarini in vista della trasferta di Napoli. Il regista del Cagliari, infatti, è finito ko durante la sfida contro il Genoa di venerdì scorso a causa di un fastidio muscolare all’adduttore sinistro.

SAMPDORIA – In vista della trasferta di mercoledì a Firenze, Di Francesco deve rinunciare a Ferrari che si è fatto male nel match col Torino per un problema agli adduttori della gamba sinistra. Murillo è pronto a sostituirlo. Per il resto conferma di Colley insieme a Bereszynski in difesa. Sulla fascia destra di centrocampo nuova chance per Depaoli, protagonista di un’ottima partita ieri al Ferraris. A centrocampo potrebbe tirare il fiato Vieira e Linetty dovrebbe essere il suo sostituto, mentre in attacco Caprari potrebbe dare il cambio ad un affaticato Rigoni.

SPAL – Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Sassuolo, la Spal cerca i tre punti al Paolo Mazza contro il Lecce, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Per la gara contro i salentini Semplici potrebbe effettuare un robusto turnover. Non ci sarà D’Alessandro, costretto ad uscire dopo 22′ di gioco a causa di un grave infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo. Al suo posto dovrebbe agire Sala mentre sull’altra corsia ballottaggio tra Strefezza e Reca. Possibile anche l’impiego di Felipe per Tomovic in difesa dove potrebbe trovare spazio anche Igor. A centrocampo probabile l’impiego di Valoti e Valdifiori per Murgia e Missiroli mentre in attacco potrebbe trovare spazio Moncini per Di Francesco.

GENOA – Aurelio Andreazzoli rivoluzionerà la squadra in vista del match con il Bologna e torneranno molti titolari dal primo minuto, ma nel Genoa potrebbe esserci anche la bocciatura di Zapata, poco convincente a Cagliari. Al suo posto Romero come centrale con Biraschi e Criscito sulle corsie laterali. Si tornerà poi alla linea a cinque a centrocampo con il ritorno di Ghiglione sulla destra e Barreca sulla sinistra. In attacco Pinamonti prenderà il posto del deludente Favilli e farà coppia con Kouamé.

VERONA – Allenamento a Peschiera a porte chiuse e sotto la pioggia per il Verona che domani al Bentegodi affronterà l’Udinese. Juric, causa tempi ristretti, ha preferito non parlare alla vigilia della partita. Il tecnico croato, derby con Tudor, non avrà a disposizione il giovane difensore Kumbulla espulso nei minuti finali della gara di Torino. Rientra dalla squalifica Stepinski e il dubbio di formazione riguarda proprio chi guiderà l’attacco, se il polacco o Di Carmine che ha ben figurato contro la Juventus. In difesa gioca Dawidowicz complice anche l’assenza dell’infortunato Bocchetti.