Le ultime dai campi – Recuperano Quagliarella e Kucka, conferma per Caicedo, niente sconto per De Paul

NAPOLI – Dopo la sconfitta di ieri con il Cagliari, il Napoli ha ripreso la preparazione a Castelvolturno in vista del match casalingo di domenica, alle 12.30, contro il Brescia. Chi ha ha giocato dall’inizio contro i sardi ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto. Maksimovic si è sottoposto a terapie in seguito al trauma contusivo alla coscia sinistra subito nella partita di ieri.

LAZIO – Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter i ragazzi di Simone Inzaghi si sono ritrovati a Formello per analizzare la partita e guardare subito al futuro perché domenica, con fischio d’inizio alle ore 15, allo stadio Olimpico arriva il Genoa. Tornerà titolare Immobile, a riposare potrebbe essere Correa: al suo posto scalda i motori Felipe Caicedo.

BOLOGNA – Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della trasferta di Udine di domenica. Lavoro di scarico per i titolari del Ferraris, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale per tutti gli altri. Danilo è rientrato in gruppo, Dijks ha proseguito il lavoro differenziato.

LECCE – Dopo la vittoria di ieri sera a Ferrara nel turno infrasettimanale, i giocatori del Lecce si sono subito ritrovati al mattino, all’Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica al Via del Mare contro la Roma alle 15. Programma di lavoro differenziato Dell’Orco, Farias, Lapadula e Tachtsidis.

GENOA – Genoa subito al lavoro dopo il pari col Bologna per preparare la gara di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Andreazzoli e lo staff medico diretto dal dottor Gatto stanno valutando le chance di recupero di Biraschi e Goldaniga, esclusi dai convocati per lievi complicazioni nel match di ieri al Ferraris.

PARMA – I crociati scesi in campo ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, dopo gli esercizi di core stability, ha eseguito lavori di forza e cambi di direzione concludendo l’allenamento con una partita in porzione ridotta del campo. Buone notizie da Kucka che ha lavorato con i compagni. Differenziato invece per Grassi mentre Karamoh si e’ sottoposto a un intervento di estrazione dentaria ed e’ rimasto a riposo.

SAMPDORIA – Buona notizia per Eusebio Di Francesco in vista del match con l’Inter: Quagliarella ha smaltito i problemi al collo e torna in gruppo mentre dovrà dare probabilmente forfait Gabbiadini, uscito anzitempo ieri.

INTER – Dopo il turnover contro la Lazio, Antonio Conte potrebbe cambiare ancora con la Sampdoria sabato alle 18, per avere tutti i giocatori al meglio in vista delle sfide con Barcellona e Juventus. Lukaku è imprescindibile e al suo fianco potrebbe giocare Lautaro Martinez con Politano pronto a prenderne il posto. A centrocampo potrebbe rivedersi Sensi, con Candreva e Biraghi sugli esterni. Barella e’ in uno stato di forma ottimale e sara’ probabilmente confermato, come Brozovic. In difesa probabile panchina per Godin, sostituito da D’Ambrosio.

JUVENTUS – La squadra ha lavorato nel pomeriggio e sul prato del centro sportivo bianconero era presente anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese aveva saltato la trasferta di martedì per un leggero problema muscolare e solo la seduta di rifinitura di domani dirà se CR7 sara’ regolarmente al suo posto per il prossimo turno di campionato. Ma se in attacco i problemi sono comunque contenuti vista la grande abbondanza, è più complicata la situazione sulle corsie esterne difensive visto che oltre agli infortunati Danilo e De Sciglio mancherà anche Alex Sandro, colpito dalla scomparsa del padre e dunque rientrato in Brasile per il funerale. Sarri potrebbe dunque decidere di “snaturare” qualche suo giocatore e cambiargli il ruolo per ovviare a questa lacuna.

ROMA – La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro l’Atalanta. La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato, allenamento “ordinario” per tutti gli altri. Non si è visto in campo Spinazzola, alle prese con un fastidio al flessore che verrà valutato nelle prossime ore, ma al momento sembra difficile un suo utilizzo.

UDINESE – Kevin Lasagna sarà regolarmente a disposizione del tecnico Igor Tudor per la gara di domenica contro il Bologna. Uscito anzitempo nella sfida di Verona per un fastidio alla schiena, il giocatore ha svolto regolarmente la seduta di scarico ieri con i compagni e oggi ha svolto un lavoro incentrato esclusivamente sulla forza in vista della prossima partita. Non ci sarà invece De Paul, ancora fermo per squalifica. Il ricorso presentato dalla società contro le tre giornate di stop è stato infatti respinto. Amaro il commento di Pierpaolo Marino: “Siamo molto delusi perché i nostri legali e in particolare l’avvocato Malagnini avevano preparato una difesa estremamente articolata, in cui si dava ampia dimostrazione alla Corte di come la sentenza del Giudice Sportivo fosse stata incongrua nei confronti di De Paul, presentando decine di precedenti in cui il Giudice Sportivo aveva sanzionato episodi simili con due giornate, oppure la Corte d’Appello ridotto la squalifica”.