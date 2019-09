Le ultime dai campi – Recuperati Insigne e Theo Hernandez, Rabiot promosso titolare

FIORENTINA-JUVENTUS – Per la gara di sabato al Franchi contro la Juventus Montella sta valutando i nazionali appena rientrati dai rispettivi impegni oltre oceano: Pezzella e Caceres. Sotto osservazione Benassi colpito duro al ginocchio una settimana fa in amichevole, ancora out il giovane difensore Rasmussen. Maurizio Sarri, pronto all’esordio in campionato sulla panchina della Juventus, ha in mente due modifiche rispetto alla squadra vista nel big match con il Napoli. L’infortunio di De Sciglio lancia sulla fascia destra Danilo; il tecnico dovrebbe dar fiducia al francese Rabiot al posto del connazionale Matuidi. Confermato il tridente con Higuain al centro, Douglas Costa e Ronaldo esterni.

NAPOLI-SAMPDORIA – Ancora problemi muscolari e allenamento differenziato per Milik, Insigne e Tonelli nel Napoli che si avvicina alla sfida contro la Sampdoria di sabato. In particolare, Insigne potrebbe recuperare per la panchina. L’allenatore Ancelotti stamattina a Castel Volturno ha ritrovato Elmas e Zielinski, che sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro completo col gruppo, candidandosi per una maglia da titolare. Di Francesco potrebbe giocarsi la carta Rigoni nel match di Napoli: subito in campo l’argentino, arrivato all’ultimo giorno di mercato. In attacco Quagliarella sarà il terminale centrale, mentre sulla sinistra toccherebbe a Caprari. Al San Paolo mancherà lo squalificato Vieira, mentre sono da valutare le condizioni di Depaoli e Jankto che oggi si sono allenati a parte.

INTER-UDINESE – Antonio Conte cerca il terzo successo consecutivo contro l’Udinese sabato a San Siro e dovrebbe puntare tutto sulla coppia Lukaku-Sanchez. A centrocampo Vecino potrebbe lasciare il posto a Barella, confermati invece Sensi, Brozovic, Asamoah e Candreva. In difesa per la prima volta scenderanno in campo insieme dal primo minuto De Vrij, Skriniar e Godin. Sono rientrati tutti, ad eccezione di Opoku e Sierralta, i nazionali dell’Udinese e sono a disposizione del tecnico Igor Tudor in vista dell’anticipo di sabato contro l’Inter. Anche Fofana, De Paul e Samir, tra gli ultimi a tornare alla base, sono già scesi regolarmente sul campo di allenamento, questo pomeriggio. Nella lista degli indisponibili compare ancora una volta il nome di Ter Avest che continua a svolgere il percorso di recupero personalizzato per rientrare a disposizione del tecnico. Allenamento individualizzato anche per Stefano Okaka.

GENOA-ATALANTA – La grande sorpresa del Genoa potrebbe essere Saponara, tornato in gruppo questa settimana dopo la lesione al bicipite femorale destro rimediata nel match di Coppa Italia ad agosto con l’Imolese. Lerager è affaticato e dunque l’ex viola potrebbe giocare al fianco di Schone in cabina di regia. Per il resto in attacco confermata la coppia Pinamonti e Kouamé. Atalanta a ranghi completi verso la trasferta col Genoa dopo il rientro in gruppo oggi degli ultimi tre nazionali. Tra questi, Muriel potrebbe essere utilizzato per la prima volta da titolare in attacco al posto del connazionale Zapata, anche in vista dell’esordio in Champions a Zagabria mercoledì prossimo. Toloi a rischio per i fastidi ai flessori, dovrebbe giocare Kjaer.

BRESCIA-BOLOGNA – Tra centrocampo e attacco c’è qualche dubbio nel Brescia. In mezzo dubbio Dessena-Romulo: giocherà il primo se il brasiliano sarà utilizzato come nuova opzione tecnica sulla trequarti al posto di Spalek. Davanti, a contendersi un posto con Donnarumma ci sono Ayé e Morosini più di Matri ancora a corto di condizione. Sempre out Torregrossa, Balotelli è squalificato. Sinisa Mihajlovic, rientrato in ospedale per il secondo ciclo di chemioterapia, guideraà la squadra a distanza e dovrà rinunciare a Danilo, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: i tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane. Destro-Palacio pare il dubbio della vigilia per l’attacco.

PARMA-CAGLIARI – Roberto D’Aversa ancora non ha scelto la formazione che affronterà domenica il Cagliari. Prima di tutto deve valutare le condizioni di Kucka e Kulusevski, rientrati dagli impegni con le nazionali, ma anche di Grassi, sofferente per un problema muscolare. Il centrocampo è quindi tutto da definire anche se le alternative non mancano con Brugman in cabina di regia al fianco di Hernani e Barillà. In attacco possibile l’impiego di Karamoh. Nainggolan salterà sicuramente Parma per un problema muscolare al polpaccio sinistro, ma i tempi di recupero sono da valutare. Sono rientrati gli ultimi calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali: Ionita, Walukiewicz e Nandez, che hanno svolto un lavoro defaticante. Di nuovo in gruppo Cacciatore, Ceppitelli, Lykogiannis e Mattiello.

SPAL-LAZIO – La Spal ritrova tutti gli effettivi di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali. In buone condizioni Kurtic, Cionek e Reca, con quest’ultimo che probabilmente domenica contro la Lazio debutterà dal primo minuto sulla sinistra della linea a cinque di centrocampo. Meno buone, invece, le condizioni di Etrit Berisha rientrato dopo la convocazione con l’Albania accusando un affaticamento all’adduttore destro. Per domenica, comunque, il portiere potrebbe farcela a recuperare. Dagli impegni con le Nazionali, l’unico tornato acciaccato è Luiz Felipe. Difficilmente il brasiliano riuscirà a mettersi a disposizione per la trasferta di Ferrara con la Spal. Al suo posto, possibile l’esordio dal primo minuto di Vavro al fianco di Acerbi e Radu.

VERONA-MILAN – Allenamento pomeridiano a Peschiera a porte chiuse per il Verona in vista della sfida al Milan, per la quale Stepinski sembra il favorito per guidare l’attacco. La punta polacca, appena acquistata dal Chievo, è in buone condizioni, mentre Di Carmine, che e’ tornato ad allenarsi con il gruppo, e Pazzini ancora non sono al 100%. Un solo vero dubbio per Marco Giampaolo: il ballottaggio come mezzala sinistra riguarda Calhanoglu e Paquetà, rientrato solo oggi dagli impegni col Brasile. Stamattina primo allenamento in gruppo per Ante Rebic: ieri il croato aveva svolto una seduta personalizzata in palestra. Recuperati per la trasferta del Bentegodi Theo Hernandez e Lucas Biglia. Tornerà invece titolare Krzysztof Piatek.

ROMA – Lavoro sulla tattica, ma soprattutto sulla velocità per la Roma agli ordini di Fonseca. Continua il lavoro differenziato personalizzato per Under, Perotti e Zappacosta. Da valutare l’impiego di Mkhitaryan dal 1′.

TORINO – Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia, in vista del posticipo di lunedì sera, alle 20.45, in casa, contro il Lecce. Alla sessione tecnico-tattica diretta da Walter Mazzarri hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione: sono rientrati i nazionali Aina, Laxalt, Lukic e Ujkani.